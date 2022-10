Die Zweitwohnsitzabgabe in Krumpendorf muss erhöht werden. Da sind sich die Fraktionen im örtlichen Gemeinderat einig. Das Problem: in der Wörtherseegemeinde gelten bereits die vom Land Kärnten vorgegebenen Höchstsätze. Bei einer Wohnung mit einer Nutzfläche von 60 bis 90 Quadratmetern zahlt man so 41,30 Euro pro Monat.