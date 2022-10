Christoph Guggi, einer der besten Köche Kärntens, will bei den WorldSkills, die von 23. bis 26. Oktober in Luzern ausgetragen werden, Edelmetall holen. Nach der Lehre im renommierten „Mountain Resort Feuerberg“ erkochte sich der WM-Starter einen Fixplatz im Haubenlokal Bärenwirt in Hermagor. Nun will der 22-Jährige bei der Weltmeisterschaft, die heuer als „Special Edition“ in 15 Ländern ausgetragen wird, in Luzern glänzen. Dafür hat sich Guggi den ganzen Sommer über auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, in den letzten fünf Wochen „habe ich mich fast ausschließlich auf den Bewerb konzentriert“, sagt der WM-Koch, der seine Tätigkeit bei seinem Arbeitgeber als beste Vorbereitung erachtet.