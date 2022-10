In der Klagenfurter Arbeitsgemeinschaft aus Team Kärnten, SPÖ und ÖVP gerät der Haussegen wieder ins Wanken. Grund: die gestrige Pressekonferenz der SPÖ, in der vor allem der Stadtparteivorsitzende und Nationalratsabgeordnete Philip Kucher kräftig gegen die Bürgermeisterpartei austeilte. Unter anderem bezeichnete er diese als "Buberlpartie". "Die einzige Buberlpartie, die es in der Landeshauptstadt gibt, ist die um Philip Kucher in der Klagenfurter SPÖ", sagt Patrick Jonke, Büroleiter von Bürgermeister Christian Scheider (TK). "Kucher ist fast nie in der Stadt und wenn er da ist, schimpft er. Dann hört man wieder monatelang nichts von ihm", sagt Jonke.