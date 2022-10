Der KAC ist für Helmut Schwab mehr als nur ein Verein, er ist für den 87-Jährigen eine Leidenschaft, die mit seinem ersten Matchbesuch in den 1950er-Jahren begonnen hat. Auf dem Freiplatz in der Magazingasse in Klagenfurt zog ihn Eishockey, der schnellste Mannschaftssport der Welt, in seinen Bann. Schlechtes Wetter war für den damals 20-Jährigen kein Grund, nicht mit dem Moped von Kühnsdorf nach Klagenfurt zu fahren. "Manchmal hatte es minus 20 Grad, trotzdem ließ ich mich nicht davon abhalten, das Match zu besuchen", erzählt Schwab.