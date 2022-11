Nachdem es in der Landeshauptstadt Klagenfurt kein Hallenbad mehr gibt, befindet sich im Kurhaus Reichel in der 8.-Mai-Straße wohl das letzte verbliebene Schwimmbecken, welches für gesundheitliches Training benutzt werden kann. „Das Becken war vorher schon nicht rentabel, wir rechnen aufgrund der aktuellen Energiekrise jedoch mit 30 Prozent mehr an Energiekosten. Das geht sich bei Weitem nicht mehr aus. Was sehr schade ist, denn gerade das Babyschwimmen und das gesundheitliche Training im Wasser ist für uns wirklich eine Herzenssache“, sagt Cäcilia Fenzl-Reichel. Ab Dezember soll das Becken daher geschlossen werden.