Wie die Abteilung Facility-Management informiert, werden in den kommenden Wochen in Wölfnitz und am Spitalberg Forstarbeiten zur Herstellung der Wegesicherheit und Baumpflegemaßnahmen durchgeführt.

Vom 24. bis zum 28. Oktober wird auf dem Gelände des Friedhofs St. Andrä/Wölfnitz, im Bereich der Filialkirche und beim Waldrand gearbeitet. Außerdem finden zwischen Ende Oktober und Ende November am Spitalberg in der Akazienhofstraße im Bereich Zugang Spielplatz/Waldrand Forstpflegearbeiten statt.

In den genannten Bereichen kann es zu temporären Absperrungen und

Behinderungen kommen. Aus Sicherheitsgründen sind die Absperrungen vor Ort unbedingt zu beachten.