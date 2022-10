Es ist ein Bild, das aufregt. Links der Maria Saaler Bürgermeister Franz Pfaller (SPÖ), rechts sein Vize Siegfried Obersteiner (ÖVP). In der Mitte ÖVP-Landesrat Martin Gruber. Gemeinsam verkündete das Trio mittels Aussendung aus dem Büro des Orts- und Regionalentwicklungsreferenten die Vergrößerung des Spielplatzes in der Ortschaft St. Michael am Zollfeld.

Jetzt stehen hier nur ein Kriechtunnel und eine Schaukel. Bald hinzukommen werden Rutschen, Wippen, Laufwalzen oder Klettermöglichkeiten. Rund 19.700 Euro kostet das Vorhaben laut Aussendung. Das stimmt aber nicht, bemängelt die Bürgerliste aus Maria Saal. Ihr stößt die Kommunikation nach außen hin übel auf.

Gesamtkosten zu hoch für Förderung

Initiator der Ummodellierung ist nämlich jemand, der am Foto nicht zu finden ist: Gemeinderat Kurt Mattersdorfer (BL). Weil es schon in der Vorperiode nicht zum Umbau kam, griff er das Projekt im Mai 2021 auf. "Nach Rücksprache mit den Kindern haben wir einen Plan gemacht, was alles gebraucht wird", sagt Mattersdorfer. Gesamtkostenpunkt: 31.400 Euro.

Zu teuer, um die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten zu erhalten. Die Grenze liegt dafür bei 20.000 Euro. Dorfbewohner und Sponsoren sprangen in die Bresche und steuerten 11.700 zu. Damit lag der Umbau unter der Grenze und erhielt auch eine Förderung des Landes in Höhe von 10.000 Euro. Rund 7700 Euro kommen von der Gemeinde, 2000 zahlt die Kirche, der das Grundstück gehört.

Die Bürgerliste fühlt sich nicht berücksichtigt und stellt Pfaller und Obersteiner an den Pranger. "Die Herren schmücken sich mit fremden Federn", sagt Gemeinderätin Angelika Granitzer (BL). Auch für Mattersdorfer war die Aktion nicht in Ordnung. "Aber ich stehe über sowas", sagt er.

Seit wenigen Wochen steht hier eine Schaukel © kk/privat

"Jeder hat seinen Beitrag geleistet."

Pfaller versteht die Aufregung nicht. Er schätzt die Vorarbeit der Bürgerliste, sieht aber auch Leistungen bei sich selbst: "Die Bürgerliste hat das Projekt gestartet. Nur sind sie das ohne Nachzudenken angegangen." Haftungs- und Zuständigkeitsfragen hätten nämlich die Gemeinde geklärt. "Jeder hat seinen Beitrag geleistet", resümiert der Gemeindechef.

Gleich sieht es auch Obersteiner. Dass man unter die 20.000-Euro-Grenze rutschte, sei der Dorfgemeinschaft und der Kirche - und nicht einer politischen Fraktion - zu verdanken. "Das alles sollte man nicht parteipolitisch einfärben", sagt der Gemeindevize. Bis zum 15. Dezember müssen alle Neuanschaffungen nicht nur bestellt, sondern auch bezahlt sein. Sonst platzt die Landesförderung. "Wir sind fleißig am Arbeiten, damit das auch realisiert wird", sagt Obersteiner. Im kommenden Jahr soll der Spielplatz dann renoviert werden.

Man hätte beim Termin mit Gruber nicht bewusst auf Vertreter der Bürgerliste verzichtet. "Der Termin kam vermutlich schnell auf. Da steckt keine Absicht dahinter. Wir haben ein gutes Miteinander", sagt Pfaller.