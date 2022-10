Sätze wie "Der Bürgermeister soll seine Buberlpartie in den Griff bekommen" oder "Das Rathaus ist keine Eventagentur" hörte man am heutigen Donnerstag, 20. Oktober, in der Lidmanskygasse 15. Die SPÖ Klagenfurt hatte zur Pressekonferenz geladen und fuhr schwere Geschütze gegen die Bürgermeisterpartei, das Team Kärnten, aus.