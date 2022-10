Wer hat Reinhard O. am 31. Oktober 2015 nachts um 2.10 Uhr vor seiner Haustüre im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf erschossen? Der Schütze hatte dem 47-jährigen Elektriker und Taxifahrer in der Halloween-Nacht hinter einer Mülltonne aufgelauert und dann mit einem Sturmgewehr mehrmals auf ihn geschossen. Der Täter dürfte einen Schalldämpfer und spezielle Hochgeschwindigkeits-Munition verwendet haben. "Es war eine Hinrichtung", sagten später Ermittler. Ein Verbrechen auf offener Straße, das es in Kärnten in den vergangenen Jahrzehnten so noch nie gegeben hat. Vieles deutet auf ein organisiertes Verbrechen hin, auf eine Auftragstat. Oder steckt doch etwas ganz anderes dahinter?