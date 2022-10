Seit Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr war ein 94-jähriger Mann aus einem Seniorenheim in Klagenfurt abgängig. Nach Anzeigeerstattung durch das Seniorenheim leiteten Beamte der Polizeiinspektion Klagenfurt-St. Peter umgehend eine Fahndung im Nahbereich der Einrichtung ein. Nachdem ab 19 Uhr Dunkelheit einsetzte und eine Gefährdung für den 94-Jährigen befürchtet werden musste, der Mann leidet an Demenz, wurden mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, zwei Streifen der Bereitschaftseinheit, eine Diensthundestreife, sowie der Polizeihubschrauber „Libelle FLIR“ in die Suchaktion eingebunden. Außerdem wurden die Rettungshundebrigade und die Hundestaffel des Samariterbundes als Unterstützung hinzugezogen.

Suche abgebrochen

Bis 23.15 Uhr blieb die Fahndung erfolglos und musste abgebrochen werden: "Die Suche musste in der Nacht abgebrochen werden und wird am Mittwoch fortgesetzt", sagte Polizeisprecher Dominik Sodamin noch am Mittwochmorgen gegenüber der Kleinen Zeitung.

Gegen 7.45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Klagenfurt-St. Peter dann von Mitarbeitern eines Hotelbetriebs in Klagenfurt kontaktiert, dass sich der abgängige Mann im Hotel befindet. Der 94-Jährige hatte in der Nacht in dem nahegelegenen Hotel eingecheckt und hat dort übernachtet. Am Morgen konnte er allerdings seine Rechnung nicht bezahlen. Der Mann konnte von den Beamten schließlich wohlauf im Hotel abgeholt und ins Pflegeheim zurückgebracht werden.