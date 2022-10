Am Dienstag wurde das neue Gebäude der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie (APP) am Gelände des Klinikums in Klagenfurt nach drei Jahren Bauzeit übergeben. Für Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner (SPÖ) sei dieses ein Sinnbild für eine neue Form psychiatrischer Behandlung in Kärnten. "Psychische Erkrankungen sind keine Randerscheinungen und nehmen kontinuierlich zu", mit dem Neubau sei man für diese Entwicklung gerüstet sein. 46 Millionen Euro wurden investiert, "um die psychiatrische Versorgung in Kärnten aus dem Gebäude von 1877 ins 21. Jahrhundert zu bringen. Ein Meilenstein in der Entwicklung des Klinikum", sagt Arnold Gabriel, Vorstand der KABEG bei der Schlüsselübergabe. Die keine war, denn die APP ist das erste Gebäude im Klinikum ohne Schlüsselloch. Es funktioniert ausschließlich über elektronische Zutrittssysteme.