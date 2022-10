In der Ortschaft St. Michael in der Gemeinde Maria Saal gibt es einen Spielplatz, der bei Familien sehr beliebt ist. Inzwischen ist er aber zu klein geworden und soll nun erweitert werden. Im Zuge dessen wird auch das Angebot auf mehrere Altersgruppen ausgeweitet. "Spielplätze sind vor allem auch ein zentraler Treffpunkt für Familien mit Kindern, wo man sich austauschen kann. Das ist wichtig für die ganze Gemeinde und trägt zur Lebensqualität in ländlichen Regionen bei", sagt Landesrat Martin Gruber, der für Orts- und Regionalentwicklung in Kärnten zuständig ist.

Die Gesamtkosten für den Spielplatz, der um eine Rutsche, ein Hangeltau und eine Federwippe erweitert werden soll, belaufen sich auf rund 19.700 Euro. Landesrat Gruber unterstützt das Gemeindeprojekt mit 10.000 Euro aus seiner Kleinprojektförderung. Die Förderschiene hat er 2018 gestartet, um genau solche kleinen Projekte, die aber für die Region großen Wert haben, schnell und unbürokratisch in ihrer Umsetzung zu unterstützen.