Lagune ist in Pörtschach ein geflügeltes Wort. An zwei Orten in der Gemeinde sind künstliche Seeerweiterungen geplant. Am Buberlemoos und am Werzer's Areal. Ob sie auch genehmigt werden, steht derzeit noch nicht fest. Aushubarbeiten beim Angerer Schlössl in Pritschitz haben die Gegner dieser Bauvorhaben nun in helle Aufregung versetzt.