Fast alle Kärntner Kasernen haben eines gemeinsam: Viele ihrer Namensträger verfügen über eine Auszeichnung des Militär-Maria-Theresien-Ordens. "Das wurde damals an diejenigen verliehen, die entweder gegen oder ohne Befehl handelten und es am Ende aber gut ausging", erklärt Militärhistoriker Andreas Scherer. Auch Alois Windisch erhielt jene Auszeichnung laut Verteidigungsministeriums-Website "für seine Leistungen an der Dolomitenfront" im Dezember 1917.