Ein folgenreicher Verkehrsunfall ereignete sich Montagabend: Ein 19-jähriger Klagenfurter fuhr mit seinem Pkw die August-Jaksch-Straße in Richtung Villacher Ring entlang. In weiterer Folge bog er in den Villacher Ring nach links ein, übersah dabei aber eine auf der Radfahrerüberfahrt querende 58-jährige Klagenfurterin. Es kam zur Kollision. Die Radfahrerin wurde über das Auto auf die Fahrbahn geschleudert. Die wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Alkomatentests bei den Unfallbeteiligten verliefen negativ.