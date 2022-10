Nach über einem Jahr an intensiven Umbau- und Renovierungsarbeiten freuen sich die Betreiber Janin Baumann und Christoph Überbacher ihr neuestes Projekt nun endlich ihren Gästen präsentieren zu können und die Gastroszene in Klagenfurt zu bereichern. Am Freitag, 4. November eröffnet der neue Gastro-Hotspot "Lendring" im Haus "Stadt Triest" am Villacher Ring 19.