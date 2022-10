Ein ehrlicher Finder vollbrachte vergangene Woche in Klagenfurt seine gute Tat. Im Bankomat bei der Postfiliale in der Dr.-Herrmann-Gasse 4 fand der Mann 200 Euro. Er brachte den Betrag sofort ins Fundamt der Stadt in der Pernhartgasse. Dort wartet der Betrag nach wie vor auf seinen rechtmäßigen Besitzer, wie seitens der Stadt bestätigt wird.

Liegt das Geld nach einem Jahr immer noch im Fundamt, geht es schließlich an den Finder zurück, so sieht es das Gesetz vor. Genauso ist es verpflichtend, Gefundenes ab einem Wert von zehn Euro innerhalb von drei Tagen zu melden, andernfalls können rechtliche Konsequenzen folgen.