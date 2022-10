Weihnachtsbeleuchtung am Alten Platz in Klagenfurt wird montiert

Mit Umfrage. Am Alten Platz in Klagenfurt wird zurzeit die Weihnachtsbeleuchtung installiert. In Zeiten der Energiekrise wirft das Fragen der Notwendigkeit auf. Stadt reagiert mit verkürzten Betriebszeiten.