Schlägereien, Böller und Knaller. Die Halloween-Nacht war in Kärnten stellenweise von fragwürdigen Aktionen geprägt. Einige Jugendliche nutzten die Nacht auch, um über die gesetzlichen Grenzen zu gehen. Strafanzeigen waren bei schweren Vergehen häufig die Folge.

Werden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren von der Staatsanwaltschaft angeklagt, wandert der Akt vor einer Verhandlung zur Jugendgerichtshilfe (JGH) in der Klagenfurter Doktor-Herrmann-Gasse 3. "Einen Mord hatten wir noch nicht", sagt Teamleiter Andreas Lach.

Bei Jugendfällen verpflichtend aktiv

Drei Mitarbeiter arbeiten seit 2015 konkret zwei Bereiche ab: Bei der Haftentscheidungshilfe stehen die Sozialarbeiter und Psychologen dem Gericht und der Staatsanwaltschaft bei möglichen Freilassungen mit Rat und Tat zur Seite. Die meiste Energie steckt Lachs Team jedoch in die Jugenderhebungen.

Dabei landet ein Akt der Staatsanwaltschaft bei der JGH. Der angeklagte Jugendliche kommt anschließend - seit wenigen Jahren verpflichtend - zu einem einstündigen und einmaligen Gespräch in der Einrichtung vorbei. Die Chance ist groß, dass ihm oder ihr dann Sozialarbeiterin Daniela Harms gegenübersitzt. Sie versucht, "den Jugendlichen in seiner Lebenswelt zu beschreiben."

Maßnahmen als Empfehlung

Der Angeklagte hat die Chance, offen über sein Leben, seine Vergangenheit, Zukunft, Wünsche und Träume zu sprechen - und über die Tat selbst. Harms erstellt damit ein Gesamtbild des Gegenübers. Aufgrund dessen schickt sie dem Gericht eine Empfehlung für mögliche Handlungsmaßnahmen. "Wir schauen, ob er oder sie eine Bewährungshilfe, Drogenberatung oder ein Anti-Gewalt-Training braucht", beschreibt Bereichsleiterin Monika Stvarnik verschiedene Maßnahmen. Keine Empfehlung gibt es für eine eventuelle Strafhöhe.

Rund 280 Akte im Jahr landen bei der JGH. Vom ersten Lesen bis zu einem Urteil vergehen nur vier Wochen. "Die Verfahren müssen schnell gehen, weil Jugendliche schnell Konsequenzen brauchen", sagt Stvarnik. Zwar hält sich die Waage zwischen Jugendlichen (14-18 Jahre) und jungen Erwachsenen (18-21 Jahre). Weit auseinander geht die Schere jedoch bei den Geschlechtern: 80 Prozent aller Fälle sind männlich. "Viele handeln von Grenzüberschreitungen wie Diebstähle, Mutproben oder es geht um Drogen." Wegen Falschaussage oder Verleumdung landen häufig Mädchen auf der Anklagebank. "Sie versuchen oft, andere zu schützen", sagt Harms.

Wahrheitsgehalt nicht überprüft

Schwierigkeiten in der Familie, in Beziehungen, soziale Problematiken oder einfach nur Langeweile stecken häufig hinter den Delikten. Umso erstaunlicher, dass die jungen Angeklagten verlässlich, offen und gesprächsbereit in der Doktor-Herrmann-Gasse erscheinen. "Sie schätzen es, dass sich jemand ihre Sicht der Geschichte anhört", sagt Harms. Eine rein subjektive Sicht, die von der JGH auf den Wahrheitsgehalt nicht überprüft wird. "Wir stellen aber gezielt Fragen, um herauszufinden, ob Substanz dahinter steckt."

Nur die wenigsten Jugendlichen schlagen häufiger als einmal bei der JGH auf. Ab dem Alter von 20 Jahren legen sich in der Regel auch kriminelle Tendenzen. "Die allermeisten schaffen es, richtig abzubiegen", sagt die Bereichsleiterin. Die Erfahrung, vor Gericht zu sitzen, reicht meistens als Abschreckung aus. Um dahin zu gelangen, braucht es aber nicht viel. Ob das Verschicken vermeintlich lustiger Fotos über das Dritte Reich oder intimer Fotos der Ex-Freundin ohne ihrem Wissen: Aktionen, die von Jugendlichen oft ohne Nachzudenken begangen werden. "Und plötzlich sitzt man vor dem Landesgericht", sagt Stvarnik.

"Eine Unterstützung"

Ein Urteil fällt in solchen Fällen häufig Uwe Dumpelnik. Vor der Hauptverhandlung landen beim Richter am Landesgericht Klagenfurt die Skizzierungen und Empfehlungen der JGH. "Das ist für mich eine Unterstützung, um in den Jugendlichen hineinschauen zu können." Sein Ziel ist es nicht, jemanden in dieser hochsensiblen Entwicklungsphase hinter Gittern zu bringen. "Primär geht es darum, den Jugendlichen mit adäquaten Maßnahmen dahinzubewegen, dass er sein Verhalten ändert und es bei einem einmaligen Fehltritt bleibt." Die Empfehlungen der JGH berücksichtigt er in der Regel, wenn es das Gesetz zulässt. "Wenn möglich, machen wir es auch so, wie es uns die hervorragenden Mitarbeiter weiterleiten."