Am 6. August brach ein damals unbekannter Täter in einen Reitstall im Bezirk Klagenfurt ein. Dort stach er mehrere Sättel und Satteldecken auf. Diese waren nach der Tat nicht mehr brauchbar. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei nun einen Verdächtigen ausforschen. Dabei handelt es sich um einen 34-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, der auch der ehemalige Lebensgefährte der Besitzerin ist. Gegenüber der Polizei gab er an, die Tat aus Unbesonnenheit begangen und lediglich private Gegenstände mitgenommen zu haben.

Durch den Einbruch entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Der Mann wird angezeigt.