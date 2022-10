Derzeit fasst die Kärntner Polizei fast täglich einen Extrem-Raser. Erst am Freitag stoppten Beamten einen Motorradfahrer, der mit 174 km/h durch Villach raste. Am Samstag wurde in Klagenfurt ein junger Pkw-Lenker gestoppt. Der 21 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war gegen 23.30 Uhr im Stadtgebiet von Klagenfurt mit 120 km/h unterwegs. Erlaubt sind hier nur 50 km/h. Die Geschwindigkeit wurde mittels Lasergerät festgestellt. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.