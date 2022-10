Großeinsatz am Samstag bei einem Brand in Moosburg: Ein 81-jähriger Hausbesitzer hatte gegen 11 Uhr einen Blecheimer mit heißer Asche im Bereich des Balkons seines Wohnhauses abgestellt. Dort befindliches Anzündholz dürfte sich durch die heiße Asche entzündet habe. Ein Nachbar entdeckte am Nachmittag den Brand und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Neun Feuerwehren im Einsatz

Die darauffolgenden Löscharbeiten wurden von insgesamt neun Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften durchgeführt. Die Freiwilligen Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.