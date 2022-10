Andreas-Gabalier-Fans dürfen sich freuen: Auf Facebook kündete er ein "Live–Jahr der Superlative" an, in dem er wieder auf Tour geht. Alle Shows laufen unter dem Motto "Dirndl - Wahnsinn - Hulapalu".

2023 gastiert der Volks-Rock'n'Roller insgesamt fünfmal in Österreich, einmal in Kärnten. Ist die Starnacht am Wörthersee (7. und 8. Juli) zu Ende, gehört die Bühne am 9. Juli voll und ganz Andreas Gabalier. Für das Open-Ai in der Wörthersee-Ostbucht sind die Karten ab Dienstag (18. Oktober) erhältlich.

Für die drei anderen Konzerte im Vorfeld der Starnacht läuft der Vorverkauf schon: Am 30. Juli geht dort die Matakustix-Show über die Bühne, am 1. Juli tritt Schlager-Ikone Roland Kaiser mit Band auf und am 2. Juli Melissa Naschenweng.