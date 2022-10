Am Freitagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Wohnungsbrand in die Leharstraße alarmiert. Als die Wohnungstüre schließlich gewaltsam geöffnet wurde, schlug den Einsatzkräften dichter Rauch entgegen. Nur mit schwerem Atemschutz konnten sie die Wohnung betreten. "Das Ess- und Wohnzimmer war bereits stark verraucht. Wir haben die Bewohnerin – eine Frau mittleren Alters – bewusstlos am Boden liegend im Wohnzimmer gefunden", berichtet Wolfgang Germ, stellvertretender Branddirektor der Berufsfeuerwehr. Sofort wurde sie den Rettungskräften übergeben und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Auslöser für die Rauchentwicklung dürften Speisen am Herd gewesen sein. Lobende Worte findet Germ für die Zivilcourage der drei Lebensretterinnen der Frau: "Sie wohnen in der Nachbarwohnung und haben den Alarm gehört und sofort Polizei, Rettung und Feuerwehr gerufen!"

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt stand mit 15 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.