"Die Entscheidung, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, trifft man nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Prozess", weiß Karin Kruse (43), Gründerin des DIY-Store Stoff&Chic in der Ankerhofenstraße 2 in Klagenfurt, aus eigener Erfahrung. Nach langem Hin und Her kam die zentrale Frage auf: "Worin liegt meine Leidenschaft? Nach welchen Werten möchte ich leben?"