Das Lerncafé Siebenhügel in Klagenfurt, in dem Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren aus benachteiligten Familien beim Lernen, bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung für Schularbeiten kostenlos unterstützt werden, darf sich für das neue Schuljahr über eine Spende der APP Steuerberatung aus Klagenfurt freuen. Weshalb dem Unternehmen die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler am Herzen liegt, begründet Geschäftsführer Wolfgang Granig so: "Bildung öffnet die Türen in eine gute Zukunft! Wie wichtig Bildung und Kompetenz sind, erfahren wir Tag für Tag in unserer Arbeit als Wirtschafts- und Steuerrechtsexperten. Im Lerncafé wird heute der Grundstein für die Kompetenzen von morgen gelegt."

Außerdem bedeutet erfolgreich zu sein auch, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das macht die APP Steuerberatung, die zu den führenden Wirtschafts- und Steuerberatungskanzleien in Österreich zählt und mit 80 Mitarbeitern in Klagenfurt, Seeboden, Villach und in Wien das gesamte Spektrum der Steuer- und Wirtschaftsberatung anbietet, indem sie jedes Jahr ausgewählte Sozialprojekte unterstützt.

Anrecht auf Bildung

Caritasdirektor Ernst Sandriesser freut sich über die großzügige Spende für das Lerncafé Siebenhügel und dankt der Steuerberatungskanzlei, denn: "Bildung ist die beste Armutsprävention. Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht darauf. Mit einer guten Ausbildung steigen ihre Chancen auf eine soziale Teilhabe im Leben. Es soll ein fairer Zugang zur Bildung für alle ermöglicht werden, damit keine Begabung und kein Talent verloren gehen."

Die Caritas betreibt in Kärnten neun Lerncafés, für die sie noch freiwillige Lernhelfern insbesondere in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sucht. Wer Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen und etwa zwei Stunden am Nachmittag Zeit pro Woche bei freier Zeiteinteilung hat, melde sich via E-Mail an freiwillig@caritas-kaernten.at oder unter Telefon 0463/55 5 60-921. Auch Pflicht-Praktikanten sind immer herzlich willkommen.