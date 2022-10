Schlagerstar Gottfried "Friedl" Würcher und seine Nockis legen die Gitarren ab, schmeißen das Mikro in die Ecke, setzen ein Headset auf und wechseln von der Bühne hinter die Schreibtische eines Call-Centers. Genauer gesagt zu "Call & Mail und SMS" im Styria-Mediacenter in Klagenfurt, wo auch die Kleine Zeitung und die Antenne Kärnten ihre Redaktionen haben. 40 Jahre auf der Bühne und nun ein Acht-Stunden-Bürojob? Ein Alptraum für jeden Fan des Nockalm Quintetts, doch am Freitag wurde er Realität.