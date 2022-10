"Ich spiele ein Land aus, dann kann ich mir die Sphinx leisten und mit meinem Greif attackiere ich dich." - "Oh nein, der ist fliegend, das kann ich nicht blocken. Okay, ich bekomme drei Schadenspunkte." Wer gerade nur Bahnhof versteht, dem sei verziehen. Dieser Dialog stammt jedoch nicht etwa aus dem letzten Game of Thrones-Ableger oder einem Computerspiel. Nein, kürzlich saßen sich im Spielgeschäft "Hive Games" in der Klagenfurter Getreidegasse zwei Menschen gegenüber: ein elfjähriger Bursche und eine 34-jährige Frau. Beide traten sie in einem Einsteigerturnier in dem Sammelkartenspiel (dazu später mehr) "Magic: The Gathering" an.