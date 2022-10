Erinnern ist wichtig, gleichzeitig sorgt Erinnerungskultur mehr denn weniger für Debatten darüber, wie und in welchem Kontext erinnert werden soll. Am Ferlacher Bahnhof entsteht derzeit eine Gedenktafel in Erinnerung an die 1942 deportierten, slowenischen Familien. "Ihr Schicksal sei uns Mahnung und Auftrag im Ringen um ein gemeinsames Miteinander in einer freien Demokratie", lautet ein Auszug der Aufschrift.