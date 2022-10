Seit September 2021 vergibt die Präventionsstelle an Klagenfurts Kindergärten das offizielle Gütesiegel "Gesunder Kindergarten". Diese Auszeichnung bekommen jene Bildungseinrichtungen, die besondere gesundheitsfördernde Maßnahmen anbieten und praktisch umsetzen. Einfache Tipps und Tricks sollen dafür sorgen, dass bereits die Kleinsten von Anfang an mit ausgewogener gesunder Ernährung, ausreichend Bewegung und einem natürlichen Bewusstsein für Gesundheit in Berührung kommen.

"Auch die Eltern werden im Sinne einer Erziehungspartnerschaft über gesundheitsrelevante Themen in Form von interaktiven Workshops bzw. mit einer Elternbroschüre 'Der Gesundheit auf der Spur – Gesundheitstipps für den Kinderalltag' informiert", erklärt Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ).

Mit den Kindern werden im Kindergartenalltag aber nicht nur Themen der

physischen Gesundheit behandelt, auch die psychische Gesundheit, wie die Stärkung der Fähigkeit, mit aufkommenden Emotionen umzugehen, das Üben von gezielten Strategien im Umgang mit Konflikten, das Planen von Regenerationsphasen in den Alltag usw. werden besprochen.

Der Städtische Kindergarten Annabichl hat im Oktober den Auftakt ins zweite Gütesiegeljahr eingeläutet. Die Gruppe 5 unternahm mit ihren

Elementarpädagoginnen eine Exkursion zum Bauernhof Schifferl vlg. Augustin. Dort lernten die Kinder so einiges über die Arbeit auf dem Bauernhof, den Gemüse- und Obstanbau sowie die Herkunft verschiedener Lebensmittel.