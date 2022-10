Was passiert, wenn eine Gruppe von Menschen mit echter nachhaltiger Haltung gemeinsam mit Betrieben aus der Region einen eigenen Markt gründet? Dann verschmelzen Regionalität, Bio-Qualität, ein Genuss-Café, gesunde Koch-Workshops, ein Seminarraum, ein Repair-Café, Produkte aus dem Food & Non-Food Bereich zu einem Konzept, in dem gesunde Produkte und Kreislaufwirtschaft an erster Stelle stehen! Zu entdecken gibt es das alles im MiMa Mitmach-Markt in der Adolf-Kolping-Gasse 18 in Klagenfurt, der am 15. Oktober eröffnet wird.