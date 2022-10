Für Stephanie und Alexander Andrecs war es "Love at first sight", also Liebe auf den ersten Blick. Der gebürtige Klagenfurter, der seit zehn Jahren in den Vereinigten Staaten lebt, war zu Weihnachten in Kärnten, um seine Familie zu besuchen. Dabei lief ihm in einer Bar die Marketingmanagerin über den Weg. Der Beginn einer ganz großen Liebe. Nach zwei Jahren Fernbeziehung wanderte Stephanie der Liebe wegen nach Amerika aus – ein Exchange-Tourist-Visum machte das möglich.

Die kirchliche Trauung fand 2021 in Klagenfurt statt. Mit Familie und Freunden wurde beim Sandwirth der schönste Tag im Leben des Pärchens gefeiert und die Nacht zum Tag gemacht. Standesamtlich wurde 2019 in Los Angeles geheiratet. "Nachdem wir beide in Los Angeles leben, wollten wir natürlich in Beverly Hills heiraten", verrät die Braut der Kleinen Zeitung. "Leider war es für die nächsten zwei Jahre ausgebucht, also haben wir in South Central geheiratet. Was eher als das 'Ghetto' von LA angesehen wird." Der Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft tat das aber keinen Abbruch. Eine Hochzeitsreise ist geplant und zwar wollen die zwei frisch verliebten nächstes Jahr nach Australien.

Das Paar lebt nun den amerikanischen Traum. Alexander arbeitet als Personal Trainer im Golds Gym Venice, wo auch Arnold Schwarzenegger noch immer jeden Tag trainiert. Stephanie ist im Marketingbereich einer Firma beschäftigt, die Babyprodukte verkauft.