Vielfältige Jobperspektiven waren für Alice Tarzariol, die als Doktorandin und Universitätsassistentin am Institut für Artificial Intelligence und Cybersecurity der Universität Klagenfurt forscht und lehrt, entscheidend dafür, dass sie sich für ein Studium in Computer Science entschieden hat. Tarzariol ging dafür an die Università degli Studi di Udine.

Nach Abschluss ihres Bachelorstudiums war sie fasziniert von den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz und setzte daher mit dem Masterstudium fort. "Ursprünglich hatte ich mich für ein Informatikstudium entschieden. Ich war mir nicht sicher, ob das mein Weg sein würde, aber ich wusste, dass ich damit einen guten Job finden würde. Doch je mehr ich darüber erfuhr, desto mehr faszinierte mich das Thema, sodass ich mein Studium fortsetzte", erzählt sie.

Potenzial logischer Programmierung

An der Universität Klagenfurt absolviert Tarzariol aktuell ihr Doktorat. Ihr Forschungsthema ist im Bereich der Wissensrepräsentation angesiedelt. "Logische Programmierung hat das riesige Potenzial, in eleganter und einfacher Weise Konfigurationsprobleme zu beschreiben, vor denen die Industrie in ihren Produktionsphasen jeden Tag steht", erklärt sie. "Ein effizientes Logikprogramm zu schreiben, ist jedoch nicht einfach. Aus diesem Grund wende ich in meiner Forschung Techniken des maschinellen Lernens an, um die Effizienz bestehender Programme zu verbessern."

Best Student Paper Award

Das Fundament ihrer Dissertation steht nun bereits auf festen Beinen, das verbleibende Jahr will Tarzariol aber noch verwenden, um ihre Arbeiten noch weiter zu verbessern. Beiträge von ihr wurden bereits auf Konferenzen und in hochrangigen Magazinen – wie auf der International Joint Conference of Artificial Intelligence und im Machine Learning Journal – veröffentlicht. Zuletzt erhielt sie den Best Student Paper Award im Rahmen der International Conference on Logic Programming in Haifa/Israel. Der Award wird bereits seit 1988 verliehen.

Mittlerweile ist die Studentin dort gelandet, wo sie ihre Begabung am besten einbringen kann – im Logik-Bereich der Informatik. Am liebsten würdei sie ihre akademische Laufbahn fortsetzen, auch wenn dies der schwierigere Weg sei. "Mein Herz sagt mir, dass ich das Abenteuer fortsetzen möchte. Auch, weil ich sehr gerne unterrichte", betont sie. Die Industrie hingegen bietet mehr Sicherheit und viele Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln. "Bis jetzt habe ich immer wieder interessante Positionen angeboten bekommen. Ich vertraue darauf, dass zum richtigen Zeitpunkt wieder das Richtige für mich kommt", zeigt sich Tarzariol zuversichtlich.