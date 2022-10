Die Liebesgeschichte von Ivana und Thomas Schneeberger klingt wie aus einem modernen "Rosamunde Pichler"-Film: Anfang Jänner 2019 lernten sich die beiden über die Internetplattform Tinder kennen - und in weiterer Folge lieben. Ein Jahr lang führten die Werbeberaterin der Kleinen Zeitung und der Immobilienmakler eine Fernbeziehung. Zwischen dem Wörthersee und dem Bodensee wurde regelmäßig gependelt. Ein Jahr später, am 21. Jänner 2020, war es dann so weit: Thomas fiel auf den Malediven vor seiner "Tinderella", wie er sie liebevoll nennt, auf die Knie und hielt um Ivanas Hand an. Und sie sagte: "Ja!"

Noch im selben Jahr, am 28. August, wurde geheiratet - mit einer freien Trauung im "Ungeheuer" in Auen. Danach wurde im "151er" in Klagenfurter gefeiert. Der "schönste Tag im Leben" trug die Handschrift von Weddingplannerin Brigitte Truppe. Die Hochzeitsreise führte das Paar an den Ort, wo alles begann - auf die Malediven.