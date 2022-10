Hätten die aus Kärnten übermittelten bunten Ergebnisbalken von der Bundespräsidentenwahl am Sonntag in allen anderen Bundesländern ähnliche Höhen, also Prozentpunkte, erreicht, müssten sich Alexander Van der Bellen und Walter Rosenkranz einer Stichwahl stellen. Mit 23,86 Prozent schnitt der zweitplatzierte FPÖ-Herausforderer in Kärnten im Österreich-Vergleich sogar am besten ab (Van der Bellen: 46,79 Prozent).