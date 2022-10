Rund 4000 Klagenfurterinnen und Klagenfurter nehmen regelmäßig den Tennisschläger in die Hand, 1267 davon spielen bei diversen Meisterschaften mit. "Wir erkennen seit Corona und den Erfolgen von Dominik Thiem wieder einen enormen Zulauf. Vor allem immer mehr Kinder wollen wieder Tennis spielen", erklärt der Geschäftsführer des Kärntner Tennisverbandes (KTV) Gerald Hebein. Den Sportlerinnen und Sportlern stehen in und rund um die Kärntner Landeshauptstadt bei den insgesamt 18 Vereinen rund 80 Freiplätze zum Trainieren zur Verfügung, in den Wintermonaten schwingen diese auf 17 Plätzen in fünf Hallen das Racket. "Das sind eindeutig zu wenig Plätze für so viele Spieler", erklärt Hebein das (kärntenweite) Problem.