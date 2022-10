"In Österreich herrscht der Neid und daher lassen sich Österreichs 49 Milliardäre und fast 350.000 Millionäre zumeist nicht gerne in die Karten blicken", hieß es in der Ankündigung für die ORF-Sendung Dok1 "Reich in Österreich, die am Mittwoch ausgestrahlt wurde.