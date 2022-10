"In Österreich herrscht der Neid und daher lassen sich Österreichs 49 Milliardäre und fast 350.000 Millionäre zumeist nicht gerne in die Karten blicken", hieß es in der Ankündigung für die ORF-Sendung Dok1 "Reich in Österreich, die am Mittwoch ausgestrahlt wurde.

Für Moderatorin Lisa Gadenstätter haben einige von ihnen aber ausnahmsweise die Türen geöffnet und sich ihren Fragen gestellt: Wie leben sie? Wie sind sie zu ihrem Vermögen gekommen? Welche Verantwortung kommt in Zukunft auf sie zu? Und die Frage aller Fragen: Wie wird man überhaupt reich?

Spielwiese für Glanz und Glamour, aber auch schwer leistbare Immobilie, ist in Österreich der Wörthersee. Gadenstätter ließ sich von Immobilien-Investor Elvis Nake einen der schönsten mietbaren Plätze mit Aussicht zeigen. Ein Luxusapartment mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern, Sauna, Wellness, Balkon, Motorboot mit Fahrer, Pool und traumhaftem Ausblick über den Wörthersee. Kosten für Gäste in der Hauptsaison: "läppische" 2950 Euro pro Tag.

Immobilien-Unternehmer Elvis Nake © (c) Daniel Raunig

Zudem besuchte Gadenstätter den Villacher Juwelier Paul Schützlhoffer. Der 21-Jährige ist nicht nur Unternehmer und Villacher Faschingsprinz, sondern auch in den sozialen Medien äußerst erfolgreich vertreten. Mit 160.000 Followern und 500.000 bis 1,2 Millionen wöchentlichen Aufrufen auf Tik-Tok ist er auf dieser Plattform wohl der Luxusjuwelier mit der größten Präsenz und Popularität im deutschsprachigen Raum. Im Gespräch mit Gadenstätter, die ihn im Geschäft in der Villacher Widmann besuchte. Schützlhoffer präsentierte dabei exklusive Schmuckstücke. Unter anderem ein Werk für den populären Rapper "Capital Bra". Für die Übergabe flog der Jungunternehmer extra nach Thailand.