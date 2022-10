In den Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe in Kärnten weihnachtet es schon sehr. Der Grund: das Backbuch "200+2 Kekse", das Mittwochvormittag in der Klagenfurter Wi´Mo feierlich präsentiert wurde. Auf mehr als 400 Seiten kommen (auch vegane) Naschkatzen bestimmt auf ihre Kosten. Die Schülerinnen und Schüler der ingesamt sechs Schulen (in Villach, Hermagor, Wolfsberg, Spittal, St. Veit und eben Klagenfurt) wirkten dabei mit. Wi`Mo-Fachvorständin Heidi Cas-Brunner hielt dabei den Kochlöffel fest in der Hand.