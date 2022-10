Der bekannte Wirt aus Moosburg Reinhard Feichter ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Frau Irene und seine Kinder.

Reinhard Feichter war als Betreiber des Gasthof Karawankenblick, dem eine Pension angeschlossen ist, bekannt. Dieser wurde am 8. Juni 1962 offiziell eröffnet. Noch immer Juni dieses Jahres gratulierte Moosburgs Bürgermeister Herbert Gaggl anlässlich des 60 Jahr-Jubiläums und übergab Reinhard Feichter und seiner Frau eine Glücksfeder. "Irene und Reinhard Feichter haben hart gearbeitet und den Karawankenblick zu einem beliebten Urlaubsdomizil und Gasthof für Einheimische gemacht. Die Bedürfnisse der Gäste wurden nie aus den Augen gelassen. Hier fühlen sich in einer familiären Atmosphäre alle wohl. Ich gratuliere sehr herzlich und bedanke mich für diese großartige Leistung", so der Bürgermeister im Juni.

Mittlerweile führt Sohn Günther mit seiner Familie den Betrieb erfolgreich weiter.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, dem 14. Oktober 2022 um 14 Uhr in der Pfarrkirche Moosburg statt. Anschließend wird der Verstorbene auf den Ortsfriedhof zu seiner letzten Ruhestätte geleitet.