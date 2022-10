Der langjährige Abgeordnete zum Kärntner Landtag Hannes Moik im 78. Lebensjahr verstorben. Er hinterlässt seine Frau Gitti, seine Kinder und Enkelkinder.

Der Pischeldorfer absolvierte zunächst eine gewerblich-kaufmännische Lehre im elterlichen Betrieb. Später war Hannes Moik Angestellter in der Privatwirtschaft. Seine politische Laufbahn in der ÖVP startete er im Jahr 1968, damals fungierte er als Landesobmann der "Jungen ÖVP". In weiterer Folge bekleidete er die Funktion des Bundesobmann-Stellvertreters. 1972 wurde Hannes Moik zum Landtagsabgeordneten. Zwölf Jahre lang war er in Amt und Würden, unter anderem als Obmann des Bauausschusses, Mitglied des sozialpolitischen Ausschusses und zuletzt Mitglied des Ausschusses für Gesundheits- und Sozialwesen. Im Oktober 1984 schied Hannes Moik als Landtagsabgeordneter und damit aus der Politik aus.

Die Aufbahrung erfolgt am Freitag, 14. Oktober 2022, ab 14 Uhr in der Halle Timenitz. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung im Familiengrab findet am Samstag, 15. Oktober 2022, um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin/Freudenberg statt.