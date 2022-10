In Kärntens Bussen und Zügen wird es diesen Winter kühler

ÖBB und Postbus schrauben aufgrund der vorherrschenden Energiekrise an den Temperaturen in den Garnituren in Kärnten. Die Busse in Klagenfurt bleiben auf dem Temperaturlevel der letzten Jahre. Interne Bewerbe animieren zum Sparen.