Anfang Oktober wurden im Veranstaltungsraum der IV Kärnten in Klagenfurt die MINT-Gütesiegel an jene Bildungseinrichtungen (ein Kindergarten und sieben Schulen) verliehen, die sich schon zum wiederholten Mal dafür beworben haben. Das Gütesiegel wird seit dem Jahr 2016 auf Initiative von Bildungsministerium, Wissensfabrik Österreich, Pädagogischer Hochschule Wien und Industriellenvereinigung vergeben. In ihren kurzen Gratulations-Statements betonten Bildungsdirektorin Isabella Penz und IV-Kärnten-Geschäftsführerin Claudia Mischensky, wie lange und engagiert MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) in Kärnten bereits Thema sei.

Seit über 20 Jahren setze man hier schon darauf. Ein breites Angebot an Initiativen und Aktivitäten, wie etwa das Educational Lab und andere, bilden den Fokus ab. Von den 492 österreichischen Kindergärten und Schulen mit Gütesiegel kämen 35 oder 7,7 Prozent aus dem südlichsten Bundesland. Bei den neu Einreichenden halte man sogar einen Anteil von fast zehn Prozent. Für Penz ist das große Engagement der Pädagogen und Pädagoginnen umso erstaunlicher, als 70 Prozent von ihnen "fachfremd" unterrichten, also keine explizite fachliche Ausbildung für MINT-Gegenstände vorweisen können.

Claudia Mischensky (IV Kärnten), Gertrude Seher, Franziska Kavalirek (VS Schiefling), Bildungsdirektorin Isabella Penz © IV/Gilbert Waldner

In seiner einleitenden Video-Grußbotschaft hatte auch Bundesminister Martin Polaschek gratuliert und sich wieder mit dem Gütesiegel bedankt: "Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Vertrauen in die Wissenschaft!"

Folgende Bildungseinrichtungen aus dem Bezirk Klagenfurt bzw. Klagenfurt-Land wurden am 6. Oktober 2022 wieder mit dem MINT-Gütesiegel zertifiziert: Montessori-Kindergarten "Bunte Knöpfe" in Klagenfurt bzw. Volksschule Schiefling am Wörthersee.