Am Montag fuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Klagenfurt gegen 16.40 Uhr mit ihrem Auto in Klagenfurt auf dem Metnitzstrand in Richtung Süden zum Strandbad. Dort wollte sie nach links auf einen quer zur Fahrbahn ausgerichteten Parkplatz einbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden 54-jährigen Klagenfurter auf seinem Fahrrad übersehen haben. Der Mann versuchte noch rechtzeitig zu bremsen. "Dabei stürzte er aber kopfüber mit dem Körper gegen die linke Seite des Pkw und kam auf der Fahrbahn zu liegen", steht im Polizeibericht. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und der Besatzung des Rettungshubschraubers C11 wurde der verletzte 54-Jährige ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.