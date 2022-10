Eine Hiobsbotschaft für alle Haustierbesitzerinnen und -besitzer. Die seit 1995 bestehende Tierklinik "Dr. Krebitz" am Viktringer Ring 3 bietet mit Anfang November nur noch am Wochenende von 12 bis 18 Uhr und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr Notdienste an. 27 Jahre lang galt die Tierklinik als eine zuverlässige Anlaufstelle für kranke und verletzte Tiere, und zwar rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.