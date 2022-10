Den 10. Oktober bringen wohl die meisten Kärntnerinnen und Kärntner mit der Volksabstimmung im Jahr 1920 in Verbindung. Was viele aber nicht wissen: Der 10. Oktober ist gleichzeitig auch Welttag der psychischen Gesundheit. Anlässlich dazu machten 50 Mitarbeiter der "pro mente Gruppe Kärnten" am Montagmorgen darauf aufmerksam, wie wichtig psychische Gesundheit ist. Mit gut sichtbaren Tafel-Botschaften stellten sie sich entlang von stark befahrenen Straßen in Villach und Klagenfurt auf.

Psychische/Seelische Erkrankungen dürfen kein Tabu-Thema sein. "Wir wissen, dass Prävention und Vorbeugung wirken! Deshalb sehen wir unsere Aufgabe auch darin, die Menschen über diese Möglichkeiten bestmöglich zu informieren", erklärte Georg Spiel, Obmann und Geschäftsführer von "pro mente Kärnten".

Mit sichtbaren Tafeln stellten sich die Mitglieder an den Straßen auf © PRO MENTE GRUPPE KÄRNTEN/Nicolas Zangerle