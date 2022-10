Francine Jordi hat eine ereignisreiche Zeit hinter sich. Mit der Veröffentlichung ihres Best-of-Albums "Herzfarben" hat sich die Schweizerin das schönste Geschenk zu ihrem 44. Geburtstag selbst gemacht. Gleichzeitig konnte sie auch wieder zurück auf die Bühne und war zu Gast in zahlreichen TV-Shows. Jetzt wartet für alle Fans in Kärnten ein ganz besonderes Highlight: Am Freitag, 14. Oktober, zündet die sympathische Schweizerin im Krumpendorfer Tanzstadel "Tenne" im Rahmen einer großen Schlagergala einen Abend lang ein musikalisches Feuerwerk.