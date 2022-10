Seit Juli stand die Hofer-Filiale in der Waidmannsdorfer Straße 135 im Umbau. Die Raumgestaltung wurde modernisiert und aufgehellt, die Energieversorgung soll zu 100 Prozent aus Grünstrom aus Österreich bestehen. Mittels LED-Leuchtmittel reduzierte man den Stromverbrauch der Beleuchtung um bis zu 50 Prozent. Eine spezielle Kälte-Wärme-Verbundanlage nützt die Abwärme der Gewerbekälteanlage zum Beheizen der Filiale.

Am 13. Oktober ist es dann auch so weit. Nach dreimonatigen Umbau eröffnet die Filiale in der Waidmannsdorfer Straße 135 neu. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.40 bis 20 Uhr und am Samstag von 7.40 bis 18 Uhr.

530 Filialen österreichweit

Die Hofer KG zählt mit mehr als 530 Filialen und über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Standardsortiment umfasst rund 1500 Produkte des täglichen Bedarfs, ergänzt durch wöchentlich wechselnde Aktionsartikel.