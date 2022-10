Was für ein Schock! Am Samstagnachmittag wurden die Feuerwehren Wölfnitz und Kalvarienberg, die Drehleiter aus Viktring sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand zur Neuen Mittelschule in Wölfnitz gerufen.

Doch zum Glück konnte die ortsansässige Feuerwehr Wölfnitz als zuerst eintreffende Feuerwehr rasch Entwarnung geben. Es brannte "nur" ein Müllcontainer. Allerdings breitete sich das Feuer durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung bereits auf einen angrenzenden Geräteraum aus.

Unter schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell löschen. Mittels Wärmebildkamera wurde nach Glutnestern Nachschau gehalten.