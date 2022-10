Spät, aber stilecht nahm man im Boutiquehotel Caravella in Velden am Freitag Abschied vom Sommer: Die Betreiber Michael Feichter und Dieter Frickel hatten zum "Summer Closing" geladen, das Ton in Ton mit dem markanten Kaisergelb der Fensterläden des Hauses startete. Zu den letzten Sonnenstrahlen des sommerlichen Herbstages wurde Limoncello Spritz gereicht. "Wir sperren nicht zu, wollten aber Freunden und Partner einmal Danke sagen", erklärten Feichter und Frickel, bevor DJ Rino die Nacht zum Tag machte.